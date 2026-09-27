Москва27 сенВести.При выборе имени ребенку в России имеются некоторые ограничения, например, запрещено называть новорожденного ругательствами, использовать символы, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Ребенку нельзя давать следующие имена: числительные (Александр Третий, Вадим 2026), буквенно-цифровые обозначения (COVID-19), ранги, титулы и должности (Княжна Ольга, Президент)сказал Машаров
Он добавил, что запрещено называть ребенка ругательствами и графическими символами.