Член ОП РФ Машаров: ребенка в России нельзя называть ругательствами

В ОП РФ рассказали о запрещенных детских именах в стране Член ОП РФ Машаров: ребенка в России нельзя называть ругательствами

Москва27 сен Вести.При выборе имени ребенку в России имеются некоторые ограничения, например, запрещено называть новорожденного ругательствами, использовать символы, рассказал РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Ребенку нельзя давать следующие имена: числительные (Александр Третий, Вадим 2026), буквенно-цифровые обозначения (COVID-19), ранги, титулы и должности (Княжна Ольга, Президент) сказал Машаров

Он добавил, что запрещено называть ребенка ругательствами и графическими символами.