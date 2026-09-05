В России введены новые правила регистрации доменных имен Правительство РФ определило стандарты для доменных имен в национальных зонах

Москва5 сен Вести.В России введены единые правила регистрации сайтов в национальных зонах .ru и .рф. Такие стандарты установило Правительство России. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.

Названия сайтов, согласно этим правилам, должны содержать от 2 до 63 символов, начинаться и заканчиваться буквой или цифрой, а также не иметь дефис одновременно на третьей и четвертой позициях говорится в сообщении

Кроме того, запрещается регистрировать названия, противоречащие принципам гуманности и морали. Также в регистрации будет отказано, если имена содержат полные или сокращенные наименования государственных и общественных организаций без подтверждения права на использование этих названий.

Регистраторами доменных имен смогут выступать только российские юридические лица, не имеющие аффилированных связей с иностранцами.

Новые правила стали частью закона о централизованной системе регистрации доменных имен, который вступил в силу с 1 сентября.