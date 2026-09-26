В Минпросвещения РФ заявили, что ИИ нельзя использовать на итоговой аттестации Минпросвещения РФ: использование ИИ не допускается на итоговой аттестации

Москва26 сен Вести.Искусственный интеллект (ИИ) запрещено использовать при промежуточной и итоговой аттестации, а также в других случаях, когда ученик должен продемонстрировать собственные знания и навыки. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что учащимся также запрещено присваивать авторство материалов, которые были полностью созданы ИИ.

При промежуточной и итоговой аттестации, а также при выполнении других заданий, где ученик должен лично продемонстрировать свои знания и навыки, ИИ к использованию не допускается говорится в сообщении

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что российских школьников будут не только обучать использованию ИИ, но и рассказывать о рисках при работе с ним. При этом он подчеркнул, что ИИ можно использовать для развития в различных областях.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, в свою очередь, заявил, что домашнее задание в школах следует проверять в устной форме, чтобы снизить использование учениками ИИ.