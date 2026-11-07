Число мусульман в России увеличилось до 20 миллионов Минниханов: в России проживают 20 млн мусульман

Москва7 ноя Вести.Число мусульман, живущих в России, увеличивается, сегодня их более 20 миллионов. Об этом во время рабочего визита в Индонезию заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

В России более 20 миллионов мусульман, и это количество увеличивается. Растет и число мечетей рассказал Минниханов журналистам

Глава Татарстана подчеркнул, что ислам имеет в России многовековую историю, и он считает важным рассказывать об этом жителям Индонезии, которая является одной из крупнейших мусульманских стран мира.

Рустам Минниханов прибыл в Индонезию на открытие культурно-просветительской площадки «Русское пространство» в мечети Истикляль (Свободы) крупнейшей в Юго-Восточной Азии.

Ранее председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин рассказал о самых популярных в России исламских именах.