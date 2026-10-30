Москва30 октВести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Мали Ассими Гоитой сообщил о росте интереса среди малийской молодежи к учебе в России и изучению русского языка.
Оказываем гуманитарное содействие, а с учетом растущего интереса малийской молодежи к получению высшего образования в России повысили квоту на 2026/27 учебные годы до 300 стипендийсказал он
Глава государства также отметил, что в Мали растет популярность изучения русского языка.
В Мали стало популярно изучение русского языка, мы благодарны вам за то, что вы уделяете этому вниманиедобавил Владимир Путин
По его словам, в стране действуют шесть центров русского языка и культуры "Русское пространство", два партнерских частных Русских дома, расширяются связи в области культуры и спорта.
По словам Ассими Гоиты, российское гостеприимство свидетельствует о высоком уровне дружбы, которая существует и складывается между Мали и Россией.