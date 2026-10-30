Путин сообщил о росте интереса молодежи Мали к образованию в РФ и русскому языку

Путин отметил растущий интерес малийской молодежи к русскому языку Путин сообщил о росте интереса молодежи Мали к образованию в РФ и русскому языку

Москва30 окт Вести.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Мали Ассими Гоитой сообщил о росте интереса среди малийской молодежи к учебе в России и изучению русского языка.

Оказываем гуманитарное содействие, а с учетом растущего интереса малийской молодежи к получению высшего образования в России повысили квоту на 2026/27 учебные годы до 300 стипендий сказал он

Глава государства также отметил, что в Мали растет популярность изучения русского языка.

В Мали стало популярно изучение русского языка, мы благодарны вам за то, что вы уделяете этому внимание добавил Владимир Путин

По его словам, в стране действуют шесть центров русского языка и культуры "Русское пространство", два партнерских частных Русских дома, расширяются связи в области культуры и спорта.

По словам Ассими Гоиты, российское гостеприимство свидетельствует о высоком уровне дружбы, которая существует и складывается между Мали и Россией.