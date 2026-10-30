Путин: студенты из Кении с удовольствием учатся в России Путин: кенийские студенты с удовольствием учатся в России

Москва30 окт Вести.Студенты из Кении с удовольствием проходят обучение в российских образовательных учреждениях, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто.

Поддерживаются плодотворные культурно-гуманитарные связи, содействуем в подготовке национальных кадров, постепенно увеличиваем квоту для ваших молодых людей. Они учатся в России, как я понимаю, с удовольствием подчеркнул Путин

Президент отметил, что Россия заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией. Так, товарооборот между двумя странами вырос в январе-августе 2026 года почти в два раза.