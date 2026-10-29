Москва29 октВести.Москва заинтересована в последующем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто.
Мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией. Хочу отметить, что за январь - август этого года товарооборот вырос почти в два разасказал Путин
Глава государства также подчеркнул, что Россия увеличила поставки продукции агропромышленного комплекса в Кению.