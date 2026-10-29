Путин: Россия заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Кенией

Путин: РФ заинтересована в торгово-экономическом сотрудничестве с Кенией Путин: Россия заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Кенией

Москва29 окт Вести.Москва заинтересована в последующем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер провел встречу с президентом Кении Уильямом Руто.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией. Хочу отметить, что за январь - август этого года товарооборот вырос почти в два раза сказал Путин

Глава государства также подчеркнул, что Россия увеличила поставки продукции агропромышленного комплекса в Кению.