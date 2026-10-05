Москва5 окт Вести.Развитие национальной культуры народов России и изучение ими родных языков не препятствует единству страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами.

Так российский лидер отреагировал на предложение учителя вепсского языка о создании в стране библиотеки цифрового образовательного контента для языков народов РФ.

То, что вы сейчас сказали, абсолютно точно подтверждено реальными исследованиями в области археологии. Вы сказали, что развитие национальной культуры народов России, изучение родных языков не мешает единству, по сути, многонациональной российской нации, не мешает единству наших образовательных платформ. Наоборот, это только все будет подтверждать это единство отметил он

Путин заявил, что согласен с предложением педагога. По его словам, изучение народных языков и культуры показывает, что единство российских народов складывалось веками, и многообразие национальной культуры составляет ее основу.

Поэтому ваше предложение, без всяких сомнений, будет поддержано добавил он

Ранее глава государства поблагодарил педагогов за верность профессии и любовь к детям.