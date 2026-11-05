Путин указал на созидающую роль народа и русского языка для России

Путин назвал культурное многообразие России конкурентным преимуществом Путин указал на созидающую роль народа и русского языка для России

Москва5 ноя Вести.Русский язык и народ был и остается основой, которая формирует российскую государственность, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международной недели "Народы России".

Основными темами выступления главы государства стали сохранение культурного разнообразия, укрепление межнационального согласия, значение русского языка и культуры для государства, а также сплоченность народов в деле защиты страны.

Путин, в частности, отметил, что тысячелетняя история России — это совместный путь разных народов, которые создали прочные культурные и исторические связи. Представители всех национальностей обогатили страну научными открытиями, культурными достижениями и военной летописью.

Президент обратил внимание, что за рубежом успехи представителей разных народов воспринимаются как достижения России в целом.

Наши предки, соотечественники, люди самых разных национальностей стали известными всему миру прежде всего как великие русские первопроходцы, труженики, воины, артисты, художники, ученые и изобретатели сказал Путин

Он также назвал русский народ и русский язык фундаментом российской государственности. Их объединяющая миссия, по словам главы государства, помогает другим народам сохранять самобытность, традиции и национальное самосознание.

Поддержку русского языка и культуры российский лидер считает стратегической задачей. Одновременно он указал на важность сохранения культурного многообразия как одного из преимуществ России.

Русский язык и русский народ были и остаются основой, образующей российскую государственность. Своей объединительной, созидающей миссией он является гарантом сохранения и развития всех других народов Российской Федерации заявил президент

Разнообразие культур, традиций и обычаев Путин назвал ресурсом развития страны. Единство народов России, напомнил он, формировалось несколькими поколениями и остается основой сплоченности общества.

В этой связи главы государства призвал беречь межнациональное согласие, укреплять связи между народами и сохранять их культурные особенности в рамках единого государства.

В этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние подчеркнул Путин

Ранее в поздравлении к согражданам с Днем народного единства президент заявил, что представители более сотни народов России награждены за отвагу, которую проявили в ходе специальной военной операции.