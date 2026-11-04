Путин: каждый гражданин РФ имеет малую родину, но Отечество у всех одно

У каждого россиянина есть малая родина, но Отечество у всех одно, заявил Путин Путин: каждый гражданин РФ имеет малую родину, но Отечество у всех одно

Москва4 ноя Вести.У каждого россиянина есть своя малая родина, однако они знают, что большое Отечество на всех одно, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения наград и премий за вклад в укрепление единства российской нации.

Глава государства подчеркнул, что в России люди разных национальностей, культур, вероисповеданий чувствуют неразрывную связь друг с другом.

Люди… знают, что у каждого из нас есть, конечно, своя малая родина, но есть и общее, большое Отечество, оно у нас одно сказал Путин

Ранее президент назвал единство и взаимоуважение народов России главными опорами суверенитета и независимости страны. Он также подчеркнул, что многообразие культур, традиций и обычаев – конкурентное преимущество России, а потому его нужно беречь.