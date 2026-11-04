Москва4 ноя Вести.Конкурентным преимуществом России является многообразие культур, традиций и обычаев, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международной недели "Народы России".

По словам главы государства, многообразие необходимо сберегать.

У нас большая страна, и вновь хочу повторить, в этом многообразии культур, традиций, обычаев наша сила, огромное конкурентное преимущество и потенциал. Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние