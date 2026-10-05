Путин выразил благодарность педагогам за верность профессии Путин: низкий поклон учителям за мудрость, талант и верность профессии

Москва5 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские учителя достойны низкого поклона за верность профессии и любовь к детям. Об этом он сказал на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

Глава государства отметил, что все учителя делают важное и святое дело.

Хотел бы вас, ваших коллег во всех регионах России, наших учителей, которые трудятся в зарубежных странах, поздравить с профессиональным праздником, а вас еще и с заслуженными победами​​​. Желаю новых ярких, значимых достижений вам и вашим воспитанникам. И, безусловно, низкий поклон всем учителям России за мудрость, талант, терпение, за верность своей профессии и любовь к детям сказал президент

По его словам, от учителей зависит будущее России, ее культура, технологический суверенитет и даже нацбезопасность.

Ранее Путин призвал не допускать деградации образования в связи с развитием ИИ.