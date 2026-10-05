Москва5 октВести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские учителя достойны низкого поклона за верность профессии и любовь к детям. Об этом он сказал на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.
Глава государства отметил, что все учителя делают важное и святое дело.
Хотел бы вас, ваших коллег во всех регионах России, наших учителей, которые трудятся в зарубежных странах, поздравить с профессиональным праздником, а вас еще и с заслуженными победами. Желаю новых ярких, значимых достижений вам и вашим воспитанникам. И, безусловно, низкий поклон всем учителям России за мудрость, талант, терпение, за верность своей профессии и любовь к детямсказал президент
По его словам, от учителей зависит будущее России, ее культура, технологический суверенитет и даже нацбезопасность.
Ранее Путин призвал не допускать деградации образования в связи с развитием ИИ.