Путин: без учителей невозможен технологический суверенитет России Путин отметил роль учителей в обеспечении технологического суверенитета РФ

Москва5 окт Вести.Без учителей в России невозможен технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

Глава государства подчеркнул, что от учителей России зависит, как страна ответит на вызовы XXI века.

Без учителей, наставников невозможны ни технологический суверенитет страны, ни сильная наука, ни развитая экономика, ни богатая, безусловно, культура, ни национальная безопасность сказал Путин

Российский лидер добавил, что правительство РФ будет делать все возможное, чтобы педагоги могли развивать свое мастерство с опорой на современные технологии, а также нравственные, образовательные и просветительские традиции России.