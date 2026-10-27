Муфтий рассказал, почему мусульмане не могут держать собак в доме Верховный муфтий Таджуддин: мусульманам нельзя держать собак дома

Москва27 окт Вести.Мусульмане не могут держать в доме собак, так как считается, что из-за них "не войдут ангелы". Об этом рассказал председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.

Собак в доме держать нельзя; если есть двор, собака может его охранять, но при соблюдении санитарных норм. Пророк Мухаммад говорил: "Если собака будет в доме, туда не войдут ангелы". То есть оттуда может уйти благодать цитирует его слова РИА Новости

Муфтий добавил, что в доме можно держать скот и кошек.

Собеседник агентства отметил, что домашних животных берут в дом, чтобы воспитать у детей чувство милосердия.

Ранее Таджуддин рассказал, какие имена популярны среди мусульман.