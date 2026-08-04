Москва4 авгВести.Президент Уганды Йовери Мусевени призвал жителей страны отказаться от чрезмерно пышных свадеб, ради организации которых молодожены и их семьи влезают в большие долги. Об этом пишет местное издание Independent.
Мы с Джанет поженились за границей, и на праздничном обеде присутствовали всего восемь гостей. Эти чрезмерно пышные свадьбы создают людям проблемысказал глава государства
Он также выразил недоумение по поводу чрезмерно большого выкупа за невесту в виде 15 коров и миллионов шиллингов. По его словам, это приводит к тому, что молодые боятся брака, а некоторые пары начинают семейную жизнь с долгов.
Президент подчеркнул, что свадебные обряды должны символизировать объединение двух семей, благословение молодоженов и сохранение культурного наследия, а не превращаться в коммерческую сделку.