В Уганде призвали не влезать в долги ради пышной свадьбы Президент Уганды призвал отказаться от пышных свадеб в долг

Москва4 авг Вести.Президент Уганды Йовери Мусевени призвал жителей страны отказаться от чрезмерно пышных свадеб, ради организации которых молодожены и их семьи влезают в большие долги. Об этом пишет местное издание Independent.

Мы с Джанет поженились за границей, и на праздничном обеде присутствовали всего восемь гостей. Эти чрезмерно пышные свадьбы создают людям проблемы сказал глава государства

Он также выразил недоумение по поводу чрезмерно большого выкупа за невесту в виде 15 коров и миллионов шиллингов. По его словам, это приводит к тому, что молодые боятся брака, а некоторые пары начинают семейную жизнь с долгов.

Президент подчеркнул, что свадебные обряды должны символизировать объединение двух семей, благословение молодоженов и сохранение культурного наследия, а не превращаться в коммерческую сделку.