Москва18 окт Вести.Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ставший на Руси символом государственного единства и заступничества за Отечество, приобрел в культуре особое значение, отразившееся в массовом строительстве Покровских храмов. Об этом ИС "Вести" рассказал епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Он отметил, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы занимает уникальное место в традиции Русской православной церкви.

У праздника Покрова Пресвятой Богородицы есть очень интересная особенность: он популярен и так масштабно празднуется только на Руси, в Русской церкви. В Греции его начали праздновать позже, в XX веке. А в России начали праздновать значительно раньше - в XII веке [при князе Андрее Боголюбском]. Но интересен и другой факт: в октябре 1552 года, именно на следующий день после праздника Покрова, Иван Грозный взял Казань. И, как известно, на радостях по поводу этого события был построен храм Покровский, который мы знаем сейчас как храм Василия Блаженного. Он стал "спусковым крючком" строительства ... Покровских храмов на Руси. То есть, празднуя Покров, мы, получается, невольно празднуем собирание земель вокруг Москвы. И мы видим в этом участие Божьей Матери, в судьбах нашего Отечества. У нас сегодня получается, что Покровские храмы статистически вторые после Никольских рассказал епископ Феоктист

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в России отмечается ежегодно 14 октября. Согласно церковному преданию, в X веке, когда Константинополь осаждали враги, горожане собрались на ночную молитву в храме, где хранились риза и пояс Богородицы. Во время всенощного бдения Андрей Константинопольский, славянин по происхождению, и его ученик Епифаний увидели идущую по воздуху Богородицу. Она со слезами молилась за христиан, а затем сняла с головы сияющий омофор (элемент одеяния епископа - прим. ред.) и распростерла его над молящимися, защищая их от видимых и невидимых врагов. После этого противник отступил и город уцелел.

Ранее Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что в праздник Покрова верующие могут молиться о защите от врагов, разрешении семейных конфликтов, помощи в борьбе с вредными привычками и дурными помыслами.