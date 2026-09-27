Москва27 сен Вести.Русская православная церковь отмечает в воскресенье, 27 сентября, Воздвижение Креста Господня, передает "Интерфакс".

Праздник установлен в память обретения Креста Господня в 325 или 326 году в Иерусалиме у горы Голгофы, где распяли Христа. В этот день верующим предписан строгий пост отмечается в сообщении

По преданию святая царица Елена узнала от Иуды место пребывания святого Креста. Чтобы выяснит, какой из трех Христов, Иуда поочередно возлагал их на покойника. При возложении креста Господня мертвец ожил. После обретения Креста епископ Макарий с высокого места показал его народу, а люди восклицали: "Господи, помилуй!" Так появился праздник Воздвижения.