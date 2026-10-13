Москва13 окт Вести.С праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который православные христиане отмечают каждый год 14 октября, связано много народных традиций и примет.

Многие из них не имеют прямого отношения к религии, но укоренились в веках. В частности, считалось, что именно в этот день можно "притянуть" скорое замужество, пишут "Вести-Томск". В связи с этим в народных традициях существовали специальные заговоры и обряды.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы молодые люди обращались к народным обрядам, надеясь обрести вторую половинку говорится в публикации

В этот день стоит испечь блины или пироги и угостить ими близких. Для девушек это символизирует их хозяйственность. Хорошо также оказать помощь нуждающимся.

В целом, Покров – один из самых "женских" праздников в народном календаре, с чем и связаны эти народные традиции и приметы.

А еще обычно к этому дню наши предки ждали первый снег, чему посвящено немало пословиц и поговорок. Например, "До Покрова – осень, после Покрова зима идет", "Покров землю покроет, где листом, где снежком" и другие.

Что же касается запретов, то наши предки завещали избегать на Покров любого негатива – ссор, сплетен, злословия, что, впрочем, актуально и в любой другой день года.