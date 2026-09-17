17 сентября в народе отмечается Луков день или Лукоян 17 сентября на Луков день было принято делать обереги

Москва17 сен Вести.В Луков день, или как его еще называли в народе, Лукоян, в старину было принято заготавливать лук на зиму и угощать им соседей.

Название дня связано с именем святого Луки, а в крестьянском быту ассоциировалось с уборкой лука и заготовками на зиму, сообщает "Вести-Томск".

Дело в том, что к этому времени лук созревал и для его заготовки на зиму луковицы требовалось вовремя выкопать и просушить.

Поэтому по традиции в этот день крестьяне занимались уборкой лука с грядок. Для удаления лишней влаги и предотвращения гниения выкопанные луковицы раскладывали на солнце или в проветриваемом сарае. Затем лук сортировали по размеру, заплетали в косы и подвешивали для хранения.

В некоторых местностях лук развешивали по дому: верили, что он оберегает жилье от злых духов и болезней сказано в материале

Из лука готовили обереги. Также было принято угощать знакомых блюдами с луком. Считалось, что употребление лука в этот день укрепляет здоровье на весь год. На стол подавали похлебки, пироги, жареный лук с салом.

Земледельцы подмечали, что по народному календарю, если 17 сентября идет дождь, осень будет сырой, а зима — снежной. Если в Луков день стоит ясная и теплая погода, осень будет мягкой с длинным бабьим летом. Гром в этот день — редкое явление, которое, по поверьям, сулило суровую зиму.

В целом в крестьянской культуре лук был важной частью рациона и символом защиты, поэтому небрежное обращение с ним считалось плохой приметой.