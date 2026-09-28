Роспотребнадзор: при укусе животного нужно промыть рану и обратиться к врачу

Россиянам рассказали, как не заразиться бешенством при укусе животного Роспотребнадзор: при укусе животного нужно промыть рану и обратиться к врачу

Москва28 сен Вести.Слюна животного может содержать вирус бешенства, при укусе необходимо незамедлительно промыть рану, обработать ее раствором и обратиться в травмпункт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Во всем мире 28 сентября отмечается День борьбы с бешенством.

Если произошел контакт с больным или агрессивным животным, немедленно промойте место укуса или ослюнения струей воды с мылом не менее 15 минут. Срочно обратитесь в травмпункт говорится в сообщении

В Роспотребнадзоре добавили, что своевременная медпомощь может.