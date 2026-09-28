Москва28 сенВести.Слюна животного может содержать вирус бешенства, при укусе необходимо незамедлительно промыть рану, обработать ее раствором и обратиться в травмпункт, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Во всем мире 28 сентября отмечается День борьбы с бешенством.
Если произошел контакт с больным или агрессивным животным, немедленно промойте место укуса или ослюнения струей воды с мылом не менее 15 минут. Срочно обратитесь в травмпунктговорится в сообщении
В Роспотребнадзоре добавили, что своевременная медпомощь может.