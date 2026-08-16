Москва16 авг Вести.В праздник Яблочный Спас (Преображение Господне), который отмечается 19 августа, россиянам нужно сходить в храм для освящения плодов нового урожая и проявить милосердие к близким. Об этом ИС "Вести" заявил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Яблочный Спас выпадает на Успенский пост, который длится с 14 по 27 августа. По словам митрополита, в это время нужно задуматься о мирных отношениях со всеми окружающими людьми.

Ведь итогом нашей жизни будут два вопроса, которые заданы нам на Страшном суде: "Любил ли ты Бога? Любил ли ты ближнего?" Соответственно, от этих ответов наших мы будем или оправданы, или осуждены … 19 августа люди освещают начатки своих плодов. У нас на Руси могут быть любые овощи, которые собрали. Этот же праздник ассоциируется еще с ветхозаветным праздником Кущей, когда только появлялись первые плоды и Богу приносили все самое лучшее, все самое свежее и первое. Ну и надеюсь, что люди тоже принесут самые свежайшие, вкуснейшие плоды в этот день в храм, освятят, но самое важное – поделятся со своими ближними сказал он

В русской народной традиции с этим днем связано начало осеннего урожая, особенно яблок – первого из "благословенных плодов". Отсюда и пошло название – Яблочный Спас.