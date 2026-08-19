Москва19 авгВести.В честь Яблочного Спаса, который православные отмечают сегодня, 19 августа, пассажирам московского метро бесплатно раздадут больше 10 тысяч яблок. Об этом рассказал ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.
Получить фрукты в индивидуальных упаковках можно на 10 стойках "Живое общение", которые находятся на станциях "Павелецкая", "Парк культуры", "Савеловская", "Александровский сад", "Площадь Революции", "Киевская", "Курская", "Чкаловская", "Пушкинская" и "Хорошевская".
В честь праздника в Московском метрополитене 4-й год подряд бесплатно раздают яблоки на стойках "Живое общение"рассказал Ликсутов
По его словам, с 2023 года москвичам и гостям столицы уже раздали больше 30 тысяч фруктов.
Поздравления с Яблочным Спасом сегодня также размещены на 15 цифровых указателях Троицкой линии.
Ранее митрополит Вологодский и Кирилловский Савва рассказал, как правильно встретить отмечаемый сегодня Яблочный Спас (Преображение Господне).