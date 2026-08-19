В честь Яблочного Спаса в метро Москвы пассажиров угостят яблоками

Больше 10 тысяч яблок раздадут в московском метро в честь Яблочного Спаса В честь Яблочного Спаса в метро Москвы пассажиров угостят яблоками

Москва19 авг Вести.В честь Яблочного Спаса, который православные отмечают сегодня, 19 августа, пассажирам московского метро бесплатно раздадут больше 10 тысяч яблок. Об этом рассказал ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

Получить фрукты в индивидуальных упаковках можно на 10 стойках "Живое общение", которые находятся на станциях "Павелецкая", "Парк культуры", "Савеловская", "Александровский сад", "Площадь Революции", "Киевская", "Курская", "Чкаловская", "Пушкинская" и "Хорошевская".

В честь праздника в Московском метрополитене 4-й год подряд бесплатно раздают яблоки на стойках "Живое общение" рассказал Ликсутов

По его словам, с 2023 года москвичам и гостям столицы уже раздали больше 30 тысяч фруктов.

Поздравления с Яблочным Спасом сегодня также размещены на 15 цифровых указателях Троицкой линии.

Ранее митрополит Вологодский и Кирилловский Савва рассказал, как правильно встретить отмечаемый сегодня Яблочный Спас (Преображение Господне).