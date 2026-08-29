Зампред ВРНС Иванов: в Ореховый Спас можно молиться об исцелении души и тела

Православным россиянам рассказали, о чем можно молиться в Ореховый Спас Зампред ВРНС Иванов: в Ореховый Спас можно молиться об исцелении души и тела

Москва29 авг Вести.В Ореховый Спас православные могут молиться об исцелении души и тела. Об этом рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов.

В беседе с NEWS.ru он напомнил, что 29 августа православная церковь отмечает третий и последний августовский Спас. По его словам, Ореховым он называется, поскольку к концу августа созревают лесные орехи, которые ранее было принято освящать в храме.

В этот день мы не просто вспоминаем историческое событие, а благодарим Бога за возможность прикоснуться к святыне и получить исцеление души и тела сказал Иванов

Зампред ВРНС добавил, что Ореховый Спас наступает сразу после Успенского поста, поэтому 29 августа уже нет строгих ограничений в еде. Иванов уточнил, что на стол можно подавать мясо, рыбу, молоко, а также разнообразную выпечку.