Лето постепенно заканчивается, а в воздухе витает аромат спелых яблок — значит, приближается Яблочный Спас. Этот праздник хранит в себе вековую историю, бережно передает традиции предков и напоминает, что пора подводить первые итоги года. Расскажем, как зародился праздник, на какое число он приходится, что на него принято делать и как отметить в 2026 году.

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Александр Мясников

врач, ведущий программ "О самом главном" и "Доктор Мясников" на "России 1"

Что такое Яблочный Спас и почему он отмечается

Спасов в православной традиции три. Конкретно у этого есть второе название — Преображение Господне — христианский праздник, посвященный евангельскому событию, когда Иисус явился своим ученикам в сиянии Божественной славы на горе Фавор. Это момент откровения божественной природы Иисуса Христа.

Праздник входит в число двунадесятых, то есть самых важных в православной традиции, и сопровождается торжественной литургией и освящением плодов.

В русской народной традиции с этим днем связано начало осеннего урожая, особенно яблок — первого из "благословенных плодов". Отсюда и пошло название — Яблочный Спас.

До этой даты по обычаю не ели яблоки, особенно в семьях, где кто-то умер — считалось, что их вкусом делятся с душами усопших только после освящения.

Яблочный Спас объединяет:

религиозную веру — воспоминание о Преображении;

крестьянскую традицию — благодарение Богу;

семейные обычаи — поминание предков, застолья, угощение нуждающихся.

Это день, когда люди выражают благодарность за плоды земли, просят здоровья и доброго урожая в будущем. Освященные в церкви яблоки несут домой, чтобы угостить семью, друзей и соседей.

Когда будет Яблочный Спас в 2026 году

Как и всегда прежде, Яблочный Спас в 2026 году выпадает на 19 августа, это будет среда.

Традиционно к этому дню в храмах проходит освящение фруктов нового урожая, особенно яблок. По поверьям, до этой даты нельзя было пробовать яблоки — сначала их нужно "принести Богу", то есть освятить.

История и суть Яблочного Спаса

Как мы упоминали выше, Яблочный Спас имеет двойственную природу: он сочетает в себе христианскую религиозную традицию и древние славянские земледельческие обычаи.

Так, когда Иисус Христос преобразился на горе Фавор перед своими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, он предстал перед ними в сиянии божественного света, и рядом с ним появились пророки Моисей и Илия. Церковь празднует этот день как напоминание о божественной природе Иисуса Христа и предвкушение грядущего Воскресения.

Почему праздник связан с яблоками

Все просто: именно к этому времени в России, Беларуси и Украине поспевает первый урожай яблок. В дохристианские времена славяне устраивали обряды благодарения за плодородие. С приходом христианства эти обычаи были переосмыслены: церковь благословила освящение фруктов как символ даров Божьих.

Яблоки стали главным символом праздника не случайно — они считались первыми благословенными плодами. Грубо говоря, эти фрукты стали не просто сезонным угощением, а символом духовного обновления, зрелости и благодарности за земные плоды.

Традиции и обычаи праздника

РИА Новости

Яблочный Спас — один из самых красивых и богатых традициями праздников августа. Он сочетает в себе православные обряды и древние народные обычаи, которые веками передавались из поколения в поколение.

Церковные обряды

Главная традиция — это посещение храма и участие в праздничной литургии. В церквях в этот день проходит освящение плодов нового урожая, прежде всего яблок, груш, винограда, меда. Верующие приносят в корзинах фрукты, чтобы поблагодарить Бога за щедрость земли.

Освящение яблок

До праздника было принято не есть яблоки, особенно если в семье был недавно усопший. А после службы уже можно было близких, соседей и даже нищих — считается, что такие поступки приносят духовную пользу и благословение.

Угощения и застолья

На Яблочный Спас будут, как и всегда прежде, традиционно печь яблочные пироги, шарлотки, сушат фрукты, варят компоты и варенья. Праздничный стол также обязательно украсят блюдами из свежих плодов.

Народные обычаи

С праздником связывали и смену времен года — говорили:

Пришел Спас — держи рукавицы про запас.

После Яблочного Спаса начинались полевые работы по сбору позднего урожая, а в природе ощущался первый намек на осень.

Что можно делать на Яблочный Спас

Посещать храм. Главная традиция Яблочного Спаса — участие в праздничной службе и освящение яблок и других плодов. Освящать урожай. Принято приносить в церковь корзину с фруктами — чаще всего яблоками, грушами, виноградом. Угощать родных и нуждающихся. Поделиться освященными плодами — добрая и благословенная традиция. Готовить блюда из яблок. В этот день особенно популярны пироги, запеченные яблоки, шарлотка, варенье. Молиться и вспоминать усопших. Праздник связан с поминовением предков, особенно если в семье кто-то умер — яблоками символически "делятся" с их душами. Заниматься домашними делами — по необходимости. Если работа не мешает посещению храма и молитве, она не запрещается.

Чего делать нельзя

Есть яблоки до освящения. Это одно из главных поверий: вкушать яблоки можно только после того, как они были освящены в церкви. Ссориться и сквернословить. День считается светлым, поэтому рекомендуется избегать конфликтов, осуждения, негатива. Заниматься тяжелой физической работой без необходимости. Лучше посвятить время отдыху, молитве, семье. Игнорировать духовную составляющую праздника. Хотя он и ассоциируется с урожаем, это в первую очередь религиозное торжество — Преображение Господне.

Приметы и поверья, связанные с Яблочным Спасом

Яблочный Спас на Руси всегда сопровождался не только религиозными обрядами, но и множеством народных примет и поверий, передававшихся из поколения в поколение. Они отражают взгляды предков на природу, урожай, здоровье и даже судьбу.

Приметы, связанные с яблоками

Если съесть яблоко до 19 августа, можно навлечь беду, особенно если в семье есть покойники. Первая долька обязательно отдавалась "на помин души". Первое освященное яблоко — на счастье. Его ели с особой благодарностью, загадывая при этом желание — считалось, что оно обязательно сбудется. Чем слаще первое яблоко, тем добрее будет год.

Приметы о погоде и природе

Если день сухой и солнечный — осень будет теплой и урожайной. Утренняя роса на Спас — к хорошему урожаю в предстоящем году. Поверья о духовной стороне праздника. На Яблочный Спас нужно примириться с теми, с кем был в ссоре, и обязательно поделиться чем-то добрым — фруктами, угощением или хотя бы словом. Нельзя отказывать в милостыне. Любая помощь в этот день возвращается сторицей. Покойники "пробуют" яблоки через живых. Поэтому первое освященное яблоко нужно передать на помин души.

Что готовят на Яблочный Спас: блюда и рецепты

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Праздник невозможно представить без яблочных угощений. Причем все блюда, как правило, простые, постные, но сытные и ароматные.

Традиционные блюда на Яблочный Спас

Пироги с яблоками — открытые (шарлотка) или закрытые, на дрожжевой, песочной, слоеной или бисквитной основе. Часто добавляют корицу, мед или орехи. Печеные яблоки. Это один из самых древних рецептов: запекали яблоки в печи, часто с медом, орехами, изюмом. Это блюдо считалось не только вкусным, но и лечебным. Яблочное варенье и повидло. После освящения яблок начинали их активно перерабатывать — варили варенье, сушили дольками или делали пастилу. Компоты и кисели. Из свежих и сушеных яблок варили напитки, часто добавляя грушу, шиповник или мед — угощали ими не только семью, но и гостей, пришедших "на Спас". Овсяные блины с яблоками. Для разнообразия готовили блины на воде с тертыми яблоками в тесте.

Как подавали и зачем угощали

Традиционно после службы освященные фрукты раскладывали на красивом столе и приглашали близких к трапезе. Важно было поделиться едой: с соседями, пожилыми, странниками — верили, что угощение в этот день особенно угодно Богу.

Полезные свойства яблок

Недаром именно яблоко стало символом Яблочного Спаса — этот фрукт не только вкусный, но и по-настоящему полезный. С давних времен его ценили не только за аромат и сладость, но и, как считалось, за его способность поддерживать здоровье, продлевать молодость и насыщать организм необходимыми питательными веществами.

Источник витаминов и минералов

Яблоки богаты витамином C, который укрепляет иммунитет, а также содержат витамины группы B, калий, железо, магний, фосфор. Это делает их особенно полезными при упадке сил, анемии и сезонных простудах.

Улучшение пищеварения

Благодаря высокому содержанию пищевых волокон и пектина, яблоки помогают работе желудка и кишечника, нормализуют стул и способствуют мягкому очищению кишечника.

Поддержка сердца и сосудов

Калий и антиоксиданты в составе яблок снижают уровень холестерина, улучшают работу сердца и укрепляют сосудистую систему.

Низкая калорийность

Свежие яблоки — отличный перекус: они утоляют голод, практически не содержат жиров, и при этом заряжают энергией. Среднее яблоко — около 50–70 ккал.

Укрепление организма

Антиоксиданты, содержащиеся в кожуре, замедляют клеточное старение, способствуют очищению кожи и улучшают общее состояние волос и ногтей.