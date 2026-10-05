Православным россиянам рассказали, кому молиться о помощи в строительстве Зампред ВРНС Иванов: о помощи в строительстве молятся святому Макарию Жабынскому

Москва5 окт Вести.Православные верующие могут молиться святому Макарию Жабынскому о помощи в строительных делах. Кроме того, преподобный оказывает поддержку и в других жизненных трудностях. Об этом рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в разговоре с NEWS.ru.

Он напомнил, что 5 октября – день памяти Макария Жабынского, который жил в начале XVII века.

Ему молятся о помощи в строительстве и восстановлении храмов, о даровании сил в трудах и скорбях. К нему обращаются за исцелением от болезней, особенно от недугов, связанных с глазами рассказал Иванов

Зампред ВРНС отметил, что святой также помогает верующим обрести мир и согласие в семье, защищает от врагов и различных напастей.

По его словам, преподобный Макарий посвятил свою жизнь восстановлению Жабынской пустыни. Как подчеркнул Иванов, святой трудился не только над возрождением обители, но и оказывал людям духовную помощь в тяжелые времена.

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