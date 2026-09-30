Москва30 сен Вести.В христианской традиции не существует неискупляемых грехов, главное, чтобы человек искренне раскаялся в своем поступке, рассказал священнослужитель храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" города Рыбное протоиерей Виталий Рыбаков в разговоре с "Абзацем".

Формула христианства звучит следующим образом: нет греха непрощаемого, кроме греха нераскаянного. Нераскаянный грех неискупленный, а раскаянный искуплен кровью Господа Иисуса Христа на кресте. Христианство учит, что здесь действуют две воли: воля Бога простить нам и наша воля быть прощенными. И только при их сочетании происходит момент прощения и искупления сказал священник

Собеседник издания подчеркнул, что подлинное раскаяние – это не только слова, а еще и реальное изменение жизни и совершение добрых дел, то есть реальное исправление. Священнослужитель отметил, что даже проповедь Христа начинается со слова "покайтесь".

Также Рыбаков рассказал, что можно использовать в качестве духовной опоры для настройки мыслей на правильный лад. По его словам, для этого подойдет молитва "Отче наш" и Иисусова молитва.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что забывших обеты монахов ждет наказание при жизни.