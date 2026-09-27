Настоятель Введенского храма: в жизни нет ничего более значительного, чем семья

"Развод убивает способность любить": иерей рассказал о важности сохранения семьи Настоятель Введенского храма: в жизни нет ничего более значительного, чем семья

Москва27 сен Вести.Церковь обязана влиять на сохранение браков, так как развод является тяжким грехом, разрушающим способность человека к любви.

Об этом в интервью ИС "Вести" заявил настоятель Введенского храма в г. Кашире иерей Валерий Сосковец.

Он подчеркнул, что супружеская неверность и расторжение брака являются тяжкими духовными преступлениями. В иерархии грехов прелюбодеяние стоит сразу после убийства и этот поступок воздвигает непреодолимую преграду между душой человека и Богом, что неизбежно приводит к утрате способности к истинной любви.

Церковь должна влиять на уменьшение количества, а лучше и вовсе отмену разводов. В жизни нет ничего более важного и значительного, чем семья. Развод делает человека на долгое время неспособным к любви. Это тоже нужно знать заранее. Потому что человек думает, что вот я разведусь, потом полюблю, на другой женюсь там и так далее - это в фильмах. В жизни на самом деле это невозможно. Измена в браке, развод - это очень тяжкий грех. Вообще, по-церковному, прелюбодеяние - грех самый тяжкий после убийства. И он делает невозможным человеку общение с Богом, и поэтому в нем не может быть любви рассказал иерей

Ранее сообщалось, что в России более 80% супругов принимают решение о разводе. Член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, заместитель председателя Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Наталья Москвитина считает, что в России необходим институт наставничества, где супружеские пары, прожившие более 50 лет вместе, помогали бы молодым семьям, проходящим кризисные периоды.

Есть страны, где разводиться с супругами считается постыдным. Во Вьетнаме не принято разводиться с супругами, так как этим можно опозорить своих многочисленных родственников. По словам кандидата исторических наук, вьетнамиста Владимира Антощенко, вьетнамцам думать о расторжении брака не позволяет окружение.