Москва14 сен Вести.Во Вьетнаме не принято разводиться с супругами, так как этим можно опозорить своих многочисленных родственников. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук, вьетнамист Владимир Антощенко.

По его словам, вьетнамцам думать о расторжении брака не позволяет окружение.

Во Вьетнаме никто тебе не позволит сделать такой личный выбор, если ты член клана, если ты член рода, член общины. Ты своим вот этим неправильным личным выбором позоришь как бы вот своих соотечественников, своих соплеменников, своих родственников пояснил Антощенко

Отмечается, что по статистике во Вьетнаме 7 разводов на 100 браков, тогда как в Европе эта цифра в 5 раз больше, а в России – в 10 раз.

Ранее профессор культурологии Фам Хонг Тунг заявил, что во вьетнамской культуре не принято отказывать кому-либо или кого-то критиковать при посторонних. Это может привести к тому, что человек "потеряет лицо".