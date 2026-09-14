Фам Хонг Тунг: во вьетнамской культуре не принято отказывать или критиковать Фам Хонг Тунг: недопустимо, чтобы человек "потерял лицо" из-за критики

Москва14 сен Вести.Во вьетнамской культуре обычно не принято напрямую отказывать кому-либо или кого-то критиковать. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор культурологии Фам Хонг Тунг.

По его словам, для вьетнамцев недопустимо, чтобы из-за критики или отказа человек "потерял лицо" в присутствии других людей.

В культуре вьетнамцев обычно не принято напрямую отказывать или кого-то критиковать, тем более в присутствии других людей, чтобы не обидеть собеседника, не опозорить его. Нельзя допустить, чтобы человек потерял лицо… У нас есть пословица: "Думай, что говоришь, ибо каждое слово твое может испортить человеку кровь" подчеркнул Фам Хонг Тунг

Отмечается, что слово "нет" для вьетнамцев может звучать неприлично, поэтому лучше сказать "да" и не сдержать обещания.