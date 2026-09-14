Москва14 сен Вести.Народ Вьетнама оптимистичен из-за издержек тяжелого прошлого. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор культурологии Фам Хонг Тунг.

Отмечается, что социальный оптимизм играет особую роль в жизни современного Вьетнама. По словам профессора, тяжелое прошлое заложило основу характера населения страны.

Да, мы оптимисты. Наш народ прошел через множество испытаний временем, войной, но мы смогли преодолеть все трудности, все это теперь в прошлом. И это прошлое заложило основу характера вьетнамцев. Вот отсюда и наш оптимизм заявил Фам Хонг Тунг

Вьетнамский профессор также рассказал, что одна из особенностей местной культуры - не критиковать человека и не отказывать ему при посторонних, иначе он может "потерять лицо".