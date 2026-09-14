Москва14 сен Вести.Иностранные инвестиции помогли вывести Вьетнам на новый уровень. Об этом ИС "Вести" рассказала декан факультета менеджмента университета экономики и права Лиен Тран.

По ее словам, после того, как вьетнамцы узнали об экономических ситуациях в разных странах Восточной Европы, они осознали необходимость перемен в собственной экономике.

Мы провели реформы, открыли нашу экономику иностранным инвестициям, что и позволило поднять страну на новый уровень… Сейчас мы делаем новый шаг к созданию стратегической автономии. Переходим от сборки к производству основных компонентов, то есть полупроводников пояснила Лиен Тран

Эксперт добавила, что предпринимателям во Вьетнаме предоставляет множество льгот – от помощи в приобретении земельных участков для своих производств до временного освобождения от налогов.

Также отмечается, что мощный подъем Вьетнама называют экономическим чудом.