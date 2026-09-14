Москва14 сенВести.Иностранные инвестиции помогли вывести Вьетнам на новый уровень. Об этом ИС "Вести" рассказала декан факультета менеджмента университета экономики и права Лиен Тран.
По ее словам, после того, как вьетнамцы узнали об экономических ситуациях в разных странах Восточной Европы, они осознали необходимость перемен в собственной экономике.
Мы провели реформы, открыли нашу экономику иностранным инвестициям, что и позволило поднять страну на новый уровень… Сейчас мы делаем новый шаг к созданию стратегической автономии. Переходим от сборки к производству основных компонентов, то есть полупроводниковпояснила Лиен Тран
Эксперт добавила, что предпринимателям во Вьетнаме предоставляет множество льгот – от помощи в приобретении земельных участков для своих производств до временного освобождения от налогов.
Также отмечается, что мощный подъем Вьетнама называют экономическим чудом.