Москва14 сен Вести.Вьетнамцы в своей жизни руководствуется философемой воды. Это, в частности, проявляется в том, как водители и пешеходы ведут себя на дороге. Об этом ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук, вьетнамист, доцент СПбГУ Владимир Антощенко.

Вьетнамцы чаще используют мопеды, чем автомобили, поэтому, по словам эксперта, они могут на узких улочках маневрировать, останавливаться или проезжать, где угодно. В том числе и по встречной полосе. Как считает Антощенко, в этом и заключается психология вьетнамца: другим нельзя, но ему – можно.

Учитывая вьетнамскую психологию… если нельзя, то это много нельзя, а вот чуть-чуть - можно. Это не является нарушением… Мыслит он [вьетнамец] по типу воды, что вот вода, она плавненько-плавненько обтекает препятствия на своем пути. Философема (основная философская идея, которая лежит в основе какого-либо учения - прим. ред.) воды заложена в каждом вьетнамце пояснил вьетнамист

Отмечается, что переход улицы во Вьетнаме – настоящий квест, поскольку уступать дорогу не принято ни среди водителей, ни среди пешеходов.