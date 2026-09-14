Москва14 сен Вести.Россиянам не следует забывать о своем прошлом, связанном с социализмом. Об этом ИС "Вести" заявил вьетнамский профессор культурологии Фам Хонг Тунг.

Он посетовал на то, что российские делегации не возлагают цветы к памятнику Ленина во время визитов в Ханой. По словам профессора, это кажется местным жителям странным и даже несколько обижает их.

Когда к нам приезжают официальные российские делегации, они возлагают венки только к памятнику президенту Хо Ши Мину, а вот к памятнику Ленину в Парке Ленина никогда не приходят. Для вьетнамцев это странно и немного обидно. У нас не... снесли все памятники Ленину и все связанное с социализмом. Мы хотим постепенно двигаться к новому, не бросая все, что было в прошлом отметил Фам Хонг Тунг

Ранее жительница Вьетнама рассказала об отношении своих соотечественников к русским. По ее словам, вьетнамцы благодарны им за помощь, оказанную в трудные для них времена.