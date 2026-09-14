Жительница Вьетнама: у нас особая симпатия к русским Жительница Вьетнама рассказала об отношении ее соотечественников к русским

Москва14 сен Вести.У вьетнамцев особая симпатия к русским людям, помогавшим им в в трудные времена. Об этом ИС "Вести" рассказала жительница Вьетнама Та Тхи Ной.

Она заверила, что жители Вьетнама всегда рады гостям из России.

У нас особая симпатия к русским. Когда-то здесь было много русских. Встречая русских на улице, мы всегда их приветствовали. Они нам очень помогали и во время войны, и позже, в годы блокады, когда тут все строилось. Мы всегда рады видеть у себя людей из России отметила Та Тхи Ной

Ранее вьетнамист Владимир Антощенко рассказал, что жители Вьетнамцы руководствуются философемой воды и стремятся обходить любые препятствия подобно жидкости.