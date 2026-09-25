В РПЦ разъяснили, кому надо молиться с просьбой об излечении Настоятель храма Филипп Ильяшенко: молиться об излечении надо святым врачам

Москва25 сен Вести.Конечным адресатом любой молитвы остается Господь, отметил в беседе с "Абзацем" клирик московского храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко. Настоятель храма пояснил, к кому обращаться с молитвой об исцелении.

По его словам, за помощью и заступничеством можно обращаться к святым врачам. Самым известным из покровителей врачевания стал великомученик Пантелеимон. Также помогали больным и врачевали Косма и Дамиан, Кирилл, Ермолай, Сампсон и другие святые.

К святым врачам, людям святой жизни и профессионалам-медикам, можно обращаться с просьбой о ходатайстве за нас перед Богом, чтобы получить облегчение и исцеление пояснил священнослужитель

Настоятель находящегося в Замоскворечье храма добавил, что в молитвослове есть утренние и вечерние молитвы, а также молитвы о болящих. Для молитв, сказал отец Филипп, можно использовать тропари, кондаки и молитвы, посвященные конкретным святым.

Но исцеляет в конечном итоге Господь сделал вывод батюшка

Во время семейных ссор мысленно читать Иисусову молитву ранее посоветовал священник Владислав Береговой. Он подчеркнул, что все слова молитвы надо произносить строго про себя, ничего не говоря вслух. Этот подход является самым действенным и помогает не произнести резких слов в момент эмоционального напряжения.