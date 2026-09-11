Священник назвал способ, как избежать резких слов в семейной ссоре Священник посоветовал читать Иисусову молитву во время семейных ссор

Москва11 сен Вести.В случае семейной ссоры священник Владислав Береговой рекомендовал обратиться к Иисусовой молитве. Об этом он рассказал в беседе с "Абзацем".

По словам священника, молитву следует читать про себя и в этот момент воздерживаться от любых реплик.

Она легко запоминается, и ее надо читать приблизительно сто раз, категорически при этом ничего не говоря сказал Береговой

По его мнению, этот подход является самым действенным и помогает не произнести резких слов в момент эмоционального напряжения.

Ранее митрополит Митрофан рассказал ИС "Вести" о смысле силы любви в православии. По его словам, иногда гнев становится обоснованным и справедливым, если он отвечает на внешнюю угрозу.