Бог поругаем не бывает: настоятель Введенского храма о крестопаде с госсимволики Иерей Сосковец рассказал об истоках праздника Крестовоздвижения

Москва27 сен Вести.Несмотря на любые попытки осквернения или сокрытия христианских символов, истина Божья неизбежно торжествует, так как Бог поругаем не бывает.

Об этом заявил в интервью ИС "Вести" настоятель Введенского храма в г. Кашире иерей Валерий Сосковец.

Затрагивая болезненную тему исчезновения крестов с куполов и госсимволики, он сохранил удивительный оптимизм. По его словам, не стоит торопить события: понимание важности этих символов обязательно вернется, нужно лишь набраться терпения.

В качестве исторической параллели он напомнил историю праздника Крестовоздвижения: ведь даже этот великий день когда-то родился из попытки осквернить святое.

Бог поругаем не бывает независимо ни от чего. Вот праздник Крестовоздвижения как возник как таковой? Представьте себе тот крест, на котором был Христос распят, Голгофу, она была засыпана, на ней был холм, а сверху установили храм богини Венеры. Той, в честь которой у нас все венерологические диспансеры названы. Господь терпел 300 лет, а потом храм разрушился, срыт холм, и крест был оттуда воздвижен, то есть поднят для поклонения всем нам - восторжествовал Господь рассказал иерей

Ранее сообщалось, что В России введена ответственность за практику "крестопада" - удаление крестов и других религиозных символов с изображений храмов в прессе, рекламе и на сувенирах. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий размещать изображения религиозных объектов без соответствующих символов.