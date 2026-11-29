Общественник Иванов призвал россиян подвести итоги года в день апостола Матфея

В ВРНС рассказали о традициях и духовном смысле Матвеева дня 29 ноября Общественник Иванов призвал россиян подвести итоги года в день апостола Матфея

Москва29 ноя Вести.Православная церковь 29 ноября чтит память апостола Матфея - одного из двенадцати ближайших учеников Христа и автора первого Евангелия.

О значении этого дня и народных обычаях рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru.

Общественник отметил, что в русской традиции этот праздник называют Матвеевым днем. По его словам, в это время принято устраивать "посиделки", посещать близких и подводить итоги года, обсуждая достижения и обращаясь за поддержкой к друзьям.

Иванов подчеркнул, что память святого должна служить поводом для размышлений о честности в делах, милосердии и верности своим ценностям.

Он добавил, что апостол Матфей считается покровителем представителей многих профессий, чья работа связана с финансами, цифрами, документами или образованием. Верующие молятся святому не только о профессиональных успехах, но и об укреплении веры, а также о получении мудрости для отличия правды от лжи.

Иванов напомнил, что история жизни апостола является примером глубокого внутреннего преображения: будучи сборщиком податей, он оставил материальные блага ради проповеди христианства. Матфей совершил множество чудес и обратил в веру целые народы, оставаясь верным своим убеждениям до самой мученической кончины.

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