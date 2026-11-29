Москва29 нояВести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери, призвав окружать мам заботой и теплом, а также дорожить временем, проведенным вместе с ними.
По словам Матвиенко, этот праздник наполнен самыми светлыми и искренними чувствами к матерям, он объединяет всех в стремлении поздравить самого главного человека в жизни.
Председатель СФ подчеркнула, что именно мама учит делать первые шаги, защищает от неудач, помогает обрести уверенность в себе и оказывает поддержку в трудные минуты. Матвиенко отметила, что в добром слове, ласковом взгляде и мудром совете мамы нуждаются как дети, так и взрослые.
Она также назвала безграничную любовь и невероятную силу духа российских матерей основой благополучия каждой семьи и общества в целом.
Необходимо беречь матерей, уделять им как можно больше внимания, дарить заботу и тепло, дорожить временем, проведенным вместе. Дорогие женщины! Примите мои искренние пожелания здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, радости и оптимизма! С праздником!говорится в обращении Матвиенко, которое распространила пресс-служба СФ
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила всех мам с Днем матери и пожелала им любви, взаимопонимания и тепла.