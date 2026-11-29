Матвиенко в День матери призвала беречь мам и уделять им больше внимания

Матвиенко поздравила женщин с Днем матери и призвала беречь мам Матвиенко в День матери призвала беречь мам и уделять им больше внимания

Москва29 ноя Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери, призвав окружать мам заботой и теплом, а также дорожить временем, проведенным вместе с ними.

По словам Матвиенко, этот праздник наполнен самыми светлыми и искренними чувствами к матерям, он объединяет всех в стремлении поздравить самого главного человека в жизни.

Председатель СФ подчеркнула, что именно мама учит делать первые шаги, защищает от неудач, помогает обрести уверенность в себе и оказывает поддержку в трудные минуты. Матвиенко отметила, что в добром слове, ласковом взгляде и мудром совете мамы нуждаются как дети, так и взрослые.

Она также назвала безграничную любовь и невероятную силу духа российских матерей основой благополучия каждой семьи и общества в целом.

Необходимо беречь матерей, уделять им как можно больше внимания, дарить заботу и тепло, дорожить временем, проведенным вместе. Дорогие женщины! Примите мои искренние пожелания здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, радости и оптимизма! С праздником! говорится в обращении Матвиенко, которое распространила пресс-служба СФ

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила всех мам с Днем матери и пожелала им любви, взаимопонимания и тепла.