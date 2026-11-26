Москва26 ноя Вести.Финансовая стабильность, свободное время и эмоциональная поддержка – главные потребности современных матерей. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Одноклассников" и Дети Mail, проведенного ко Дню матери, сообщили в пресс-службе соцсети.

О нехватке финансовой свободы заявили около 19% участниц. Еще 17% признались, что им не хватает времени на себя, 15% – эмоциональной поддержки и теплых слов. Примерно по 12% респонденток хотели бы больше отдыхать и высыпаться, а также иметь личное пространство и тишину. Помощи по дому и внимания к здоровью не хватает примерно 11%.

При этом более половины опрошенных (54%) хорошо знают о Дне матери. Около 36% регулярно поздравляют своих мам и сами принимают поздравления, 18% делают это время от времени, а 44% не отмечают праздник.

Для 46% участниц главное в подарке – внимание, а не его стоимость. Среди желаемых презентов также оказались цветы (12%), совместные впечатления (10%), подарки ручной работы и деньги или сертификаты.

Самым ценным для 45% женщин остаются здоровье и благополучие семьи. Еще 20% отметили время с близкими, 13% – благодарность и внимание, а 10% – реальную помощь в повседневных делах.

На вопрос о том, как близкие могли бы проявить заботу, 41% участниц ответили, что хотели бы получить объятия и услышать теплые слова. Еще 14% обрадовались бы сюрпризу, а остальные чаще называли помощь с домашними делами и возможность отдохнуть в одиночестве.

Потребность во времени для себя также оказалась важной темой: 37% стараются находить его, а 31% признают, что им постоянно не хватает свободных часов. При этом 18% хотели бы использовать их для сна и отдыха, столько же – для чтения или просмотра фильмов. Еще 15% предпочли бы прогулки, кафе или шопинг.

Опрос проводился на сайте Дети Mail с 19 по 24 ноября 2026 года. В нем приняли участие 2 тыс. женщин.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести дополнительную меру поддержки женщин ко Дню матери.