Москва24 нояВести.Россиянки в декрете стали чаще интересоваться подработкой в розничной и оптовой торговле, спрос на временный заработок вырос за 10 месяцев 2026 года на 14%, говорится в исследовании "Авито Подработки", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Розничная и оптовая торговля привлекла заметно больше внимания мам в декрете: за январь-октябрь 2026 года число контактов с предложениями о подработке в этой сфере выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого годаговорится в исследовании
Также женщины в декрете стали чаще интересоваться работой в сфере маркетинга, рекламы и PR. Спрос увеличился на 6%.
В исследовании отмечается, что в целом средняя сумма вознаграждения за смену для мам в декрете за год выросла на 48% и составило 5 874 рубля.
По словам аналитиков, современные женщины в декрете стремятся не выпадать из профессиональной жизни. Им важно не только заботиться о ребенке, но и получать дополнительный доход, не теряя навыки.