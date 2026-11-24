Исследование: женщины в декрете стали чаще интересоваться подработкой в торговле В декрете россиянки чаще интересуются подработкой в сфере торговли

Москва24 ноя Вести.Россиянки в декрете стали чаще интересоваться подработкой в розничной и оптовой торговле, спрос на временный заработок вырос за 10 месяцев 2026 года на 14%, говорится в исследовании "Авито Подработки", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Розничная и оптовая торговля привлекла заметно больше внимания мам в декрете: за январь-октябрь 2026 года число контактов с предложениями о подработке в этой сфере выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года говорится в исследовании

Также женщины в декрете стали чаще интересоваться работой в сфере маркетинга, рекламы и PR. Спрос увеличился на 6%.

В исследовании отмечается, что в целом средняя сумма вознаграждения за смену для мам в декрете за год выросла на 48% и составило 5 874 рубля.

По словам аналитиков, современные женщины в декрете стремятся не выпадать из профессиональной жизни. Им важно не только заботиться о ребенке, но и получать дополнительный доход, не теряя навыки.