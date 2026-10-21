Меньше четверти россиян имеют подработку на стороне Опрос показал, что 16% россиян имеют подработку на стороне

Москва21 окт Вести.Вне своего основного места работы 16% россиян имеют занятость на стороне. Об этом рассказала юрист платформы по поиску подработки Яна Маз в беседе с изданием NEWS.ru.

Она поделилась данными опроса, которые в том числе показали, что 23% респондентов прямо сейчас находятся в поиске дополнительного заработка.

При этом 25% опрошенных не хотят брать на себя дополнительную нагрузку. 19% рассчитывают получить повышение на основном месте работы, а 17% уже берут подработку у своего работодателя рассказала Маз

Ранее были названы регионы России, где по итогам августа был зафиксирован самый высокий уровень оплаты подработок. В число лидеров вошли Сахалинская область, Якутия и Алтай.