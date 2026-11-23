Подработка в такси вошла в тройку самых высокооплачиваемых для пенсионеров

Работа в такси вошла в тройку самых доходных подработок для пенсионеров Подработка в такси вошла в тройку самых высокооплачиваемых для пенсионеров

Москва23 ноя Вести.Сфера такси и пассажирских перевозок заняла третье место среди самых высокооплачиваемых вариантов частичной занятости для пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные экспертов "Авито Подработки" и "Авито Услуг".

Уточняется, что средний доход пенсионеров в сфере такси составил свыше семи тысяч рублей за смену.

Первое место по размеру предлагаемого вознаграждения заняли бытовые и персональные услуги (8693 рубля за смену), второе — пищевая промышленность (7209 рублей).

Замыкает тройку лидеров сфера такси и пассажирских перевозок: пенсионерам здесь предлагали в среднем 7155 рублей за смену отмечается в сообщении

На четвертом месте располагается сферы доставки, грузоперевозки и логистики, где в среднем платят 6980 рублей за смену. Замыкает пятерку лидеров транспортное машиностроение со средним показателем 5999 рублей.

29 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около трех миллионов россиян продолжают работать после выхода на пенсию.