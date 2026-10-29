Голикова: в России доля граждан старше 65 лет составляет 18%

Пенсионеры составили пятую часть всего населения России Голикова: в России доля граждан старше 65 лет составляет 18%

Москва29 окт Вести.Граждане старше 65 лет составили 18 процентов от всего населения России. Такие данные озвучила российский вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Сейчас в нашей стране 18% граждан старше 65 лет сказала заместитель председателя правительства

С учетом людей предпенсионного возраста – порядка 24%, добавила вице-премьер. Подавляющее большинство (73%) проживает в городах.

В 2027 году получать пенсии будут 43 миллиона граждан России. Средняя ежемесячная выплата по старости для неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей.