СФР: в 2027 году пенсии будут получать 43 млн россиян

В Соцфонде рассказали, сколько россиян будут получать пенсию в 2027 году СФР: в 2027 году пенсии будут получать 43 млн россиян

Москва16 окт Вести.В 2027 году получать пенсии будут 43 миллиона граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте Социального фонда РФ (СФР).

16 октября председатель Соцфонда Сергей Чирков представил на комитете Госдумы по бюджету и налогам проект бюджета фонда на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Предварительно, доходы СФР составят в 2027 году 19,9 трлн рублей. За три года предполагается увеличение доходов на 2,6 трлн рублей.

В 2027 году пенсии будут получать 43 миллиона человек говорится в публикации

Также сообщается, что с 2027 года Соцфонд перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного сегодня. Пенсии планируется индексировать дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля.

Средняя ежемесячная выплата по старости для неработающих пенсионеров увеличится на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей. Повышение затронет 37,5 млн человек.