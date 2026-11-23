Соцфонд: пенсии в 2027 году будут получать 43 млн россиян

В Соцфонде назвали количество пенсионеров в 2027 году Соцфонд: пенсии в 2027 году будут получать 43 млн россиян

Москва23 ноя Вести.Различные виды пенсий в 2027 году будут получать 43 миллиона россиян, сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона человек сказал Чирков

В общую статистику включены граждане по всей стране, в том числе жители исторических регионов.

Ранее стало известно, что часть россиян получит перед Новым годом сразу две страховые пенсии по старости - за декабрь и досрочно за январь 2027 года.

Кроме того, россиянам рассказали, как выйти на страховую пенсию по старости раньше. При наличии 42 лет стажа у мужчин и 37 лет у женщин выйти на пенсию можно на два года раньше общеустановленного срока.