В Соцфонде уточнили, что в 2027 году будет назначено свыше миллиона пенсий

Соцфонд уточнил, кто сможет выйти на пенсию в 2027 году В Соцфонде уточнили, что в 2027 году будет назначено свыше миллиона пенсий

Москва17 ноя Вести.После распространения в сети публикаций о том, что в 2027 году никто из россиян не сможет выйти на пенсию на общих основаниях из-за реформы, в Социальном фонде решили уточнить информацию для граждан. В беседе с ИС "Вести" представитель фонда пояснил, что ожидается выдача больше миллиона пенсий.

В следующем году, согласно прогнозам Социального фонда, будет также вынесено свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии. Так, в 2027 году на пенсию будут выходить шахтеры, моряки, летчики, геологи, водители общественного транспорта и другие заявили в Соцфонде

Там пояснили, что выплаты будут назначены тем, кто выходит на пенсию не по достижению определенного возраста, а по выслуге лет. Также в 2027 году право на получение денежных средств получат те, кто потерял кормильца или трудоспособность, а также другие категории граждан.

Ажиотаж недавняя публикация Соцфонда вызвала несмотря на то, что период, когда никто не выходит на пенсию по возрасту, повторяется регулярно.