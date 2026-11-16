Соцфонд: в 2027 году на пенсию не выйдет никто из россиян

Никто из россиян не станет пенсионером в 2027 году Соцфонд: в 2027 году на пенсию не выйдет никто из россиян

Москва16 ноя Вести.В ходе пенсионной реформы возраст выхода на пенсию повышается постепенно: раз в двухлетку - на один год, напоминает KP.RU. По закону, в 2026 году на пенсию уйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. И в 2027 году ситуация не изменится, напомнили в Соцфонде РФ. Таким образом, чисто математически получается, что в следующем году никто из россиян на общих основаниях на пенсию не выйдет.

Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения достигают пенсионного возраста - 64 и 59 лет - в 2026 году. А следующая возрастная группа - мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения - будет выходить на пенсию только в 2028 году подсчитало издание

К слову, такая ситуация повторяется каждый нечетный год: в 2021, 2023 и 2025 годах на пенсию на общих основаниях тоже никто не уходил.

В 2028 году завершится и окончательный переход на новый пенсионный возраст. Начиная с 2028 года мужчины начнут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60.

Ранее были названы регионы России, где величина пенсии превышает 30 тыс. рублей.