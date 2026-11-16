Названы регионы России с размером пенсии выше 30 тысяч рублей В 10 регионах РФ средняя пенсия работающих россиян превысила 30 тысяч рублей

Москва16 ноя Вести.Средний размер пенсии работающих россиян превысил 30 тысяч рублей в десяти регионах России, следует из статистических данных на 1 октября 2026 года, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно статистике, самые высокие выплаты среди работающих пенсионеров зафиксированы на Чукотке - 39,7 тыс. рублей.

В Республике Коми работающие пенсионеры получали 30,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе - 36,2 тысячи, в Мурманской области - 31,2 тысячи, в Ханты-Мансийском автономном округе - 33,6 тысячи говорится в сообщении

Отмечается, что более 30 тыс. рублей также получали работающие пенсионеры в Ямало-Ненецком округе (32,8 тыс. рублей), Якутии (32,1 тыс.), на Камчатке (34,3 тыс.), в Магаданской области (35,1 тыс.) и на Сахалине (30,9 тыс. рублей).

В среднем по стране пенсия составила 25 481 рубль, а у работающих пенсионеров - 24 046 рублей. Показатель рассчитывается как отношение общей суммы назначенных пенсий к числу пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в Москве за 5 лет выросла почти на 11 тысяч рублей.