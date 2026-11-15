Средняя пенсия по старости в Москве за 5 лет выросла почти на 11 тысяч рублей

Выяснилось, как изменился размер пенсии москвичей за 5 лет Средняя пенсия по старости в Москве за 5 лет выросла почти на 11 тысяч рублей

Москва15 ноя Вести.Средний размер пенсии по старости в Москве за 5 лет увеличился почти на 11 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на статистику Соцфонда РФ.

В октябре 2026 года пенсионеры Москвы получили 28 918 рублей, пять лет назад - 18 тысяч рублей говорится всообщении

Уточняется, что средняя пенсия россиян в октябре 2026 года составила 25 480 рублей.

Ранее стало известно, что в 2027 году размер надбавки к пенсии по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет и с 1-й группой инвалидности возрастет до 1,5 тыс. рублей.